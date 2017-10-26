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Заморозка пенсионных накоплений продлена до 2020 года

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госдума одобрила инициативу о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года.

В пояснительной записке к законопроекту о бюджете Пенсионного фонда на следующий год отмечается, что продление моратория на накопительную часть не уменьшит объем пенсионных прав россиян. Об этом сообщают «Известия».

Заморозка накопительной части пенсии действует уже на протяжении пяти лет. Ожидается, что очередное продление моратория к 2020 году сократит трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 551,3 млрд рублей.

В законопроекте также сообщается, что к 2020 году средний размер страховой пенсии по старости составит 14 872 рубля, социальной — 9658 рублей.

В следующем году планируется индексация пенсий на 3,7%. Это выше уровня годовой инфляции, который прогнозируется на уровне 3,2%. При этом выплаты работающим пенсионерам не будут проиндексированы.

Теги: законопроекты, пенсионные накопления
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