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26 октября Четверг

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Около половины банков заявили о готовности снизить ставку по ипотеке до конца года

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Около половины банков заявили о готовности снизить ставку по ипотеке до конца года Фото: ИА "Башинформ"

Около половины банков заявили о готовности снизить ставку по ипотеке до конца года Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

О готовности снизить процентные ставки по ипотеке до конца текущего года заявила примерно половина российских банков. Таковы данные опроса банкиров, проведенного в рамках круглого стола «Ипотека в России».

Как сообщают «Известия», 10% представителей банков выразили готовность опустить ставки по ипотеке более чем на 1%. 40% банков готовы снизить ставки на один процентный пункт.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предсказал снижение ставок по ипотеке в России до 5%.

По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования, сейчас ставки по ипотеке находятся на минимальном за более чем десятилетнюю историю уровне. Для недвижимости на первичном рынке показатель составляет 10,34%, а на вторичном рынке он равен 10,7%.

Теги: ипотека, банки
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