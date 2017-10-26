В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину - видео Фото: Олег Яровиков В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину - видео Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину. Трагедия произошла утром 24 октября в Стерлитамаке на железнодорожном путепроводе между остановками «ТЦ Фабри» и «Дом быта», сообщает Стерлитамакское телевидение.

«По предварительной версии, женщина уже завершила переход на данном участке. У мужчины случился эпилептический припадок. Женщина попыталась перевести его через железнодорожные пути. В этот момент на них наехал грузовой поезд», — сообщает заместитель транспортного прокурора в Стерлитамаке Илья Шарафутдинов.

Машинист поезда попытался предотвратить трагедию, применив экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм женщина и мужчина скончались на месте.

В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка по факту произошедшего.