В Уфе загорелась сауна, расположенная в жилой многоэтажке
В Уфе загорелась сауна, расположенная в жилой многоэтажкеФото: ГУ МЧС России по РБ
В Уфе загорелась сауна, расположенная в жилой многоэтажкеФото: ГУ МЧС России по РБ
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе загорелась сауна, расположенная в цоколе многоэтажного дома по улице Интернациональной. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в МЧС по Башкирии. Возгорание произошло утром около 7.00 из-за нарушения эксплуатации электрооборудования. Площадь пожара – 5 кв.м. Пожарные приехали и ликвидировали его за 15 минут.