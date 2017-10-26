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26 октября Четверг

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В Уфе вручены награды лучшим переводчикам башкирского стихотворения Зайнаб Биишевой

КУЛЬТУРА

В Уфе вручены награды лучшим переводчикам башкирского стихотворения Зайнаб Биишевой

Фото: Анатолий Чечуха

В Уфе вручены награды лучшим переводчикам башкирского стихотворения Зайнаб Биишевой

Фото: Анатолий Чечуха

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Лучшими переводчиками башкирского стихотворения «Почему» Зайнаб Биишевой стали Лейсан Гильмутдинова из Кушнаренково, занявшая первое место, уфимки Любовь Колоколова, ставшая второй и Кристина Андрианова-Книга, у нее бронза. Приз зрительских симпатий IХ республиканского конкурса поэтического перевода имени М. Гафурова получил Валерий Абдразяков из города Октябрьского. Обладатели второго и третьего места уже становились призерами этого поэтического состязания, а вот жительница Кушнаренково пробует себя в качестве переводчика второй год.

Лауреатов отметили дипломами и ценными подарками. Церемония награждения прошла у памятника Зайнаб Биишевой.

Республиканский конкурс поэтического перевода, которому присвоено имя башкирского переводчика Марселя Гафурова, проводится ежегодно. Каждый год участники представляют свои варианты русских переводов одного башкирского стихотворения: ранее это были стихи Мустая Карима, Шайхзады Бабича, а в этом году — стихотворение «Почему» Зайнаб Биишевой.

Следующий год — юбилейный для конкурса. Его инициаторы планируют провести конкурс в новом формате.

Теги: литература, республиканский конкурс поэтического перевода имени М. Гафурова
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