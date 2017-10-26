УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Мень доложил Путину о полной готовности страны к зимнему отопительному сезону, — сообщает ТАСС. — Министр строительства и ЖКХ уточнил, что в целом по стране пуск тепла проходит в рабочем режиме». А если подробнее: «Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности страны к зимнему отопительному сезону». Министр назвал несколько пролбемных регионов и отметил лидеров, «которые лучше всего готовы к зиме»: Камчатский край, Москву, Республику Башкортостан, Алтай, Самарскую, Тульскую, Липецкую и Новосибирскую области. «Эти регионы лучше всего подготовлены по инфраструктуре и жилищному фонду", — доложил министр Путину».

Хорошие достижения Башкирии отметили в своих сообщениях со встречи Меня с президентом также «Федеральное агентство новостей», РЕН ТВ, «Вести.Ru» и «Строительная Газета».

О достижениях на еще более важном поприще рассказывают «Аргументы недели» в статье «Золотой век села». «Урожай 2017 г. оказался не просто одним из лучших, но лучшим в истории. Побиты все рекорды, поводов для гордости выше крыши. Похоже, российское село вступает в новый золотой век, — радуется газета. И начинает разбираться в произошедшем: «В общем и целом цифры прекрасные, но стоит взглянуть глубже. Кто подарил стране зерновой рекорд, если взглянуть в региональном разрезе? Первый интересный факт: 46% всего урожая России дают 10 регионов. Конечно, многие слышали про российский аграрный рай и основную житницу, Краснодарский край. Так вот, по хлебным площадям он далеко не главный.

По факту первое место в стране по посевам держит Алтайский край, где житницы раскинулись на 5, 42 млн га. Вторая – Ростовская область (4, 5 млн га), за ней Оренбургская и Саратовская, засеивающие около 4 млн га. Краснодарский край по площадям только пятый. Вообще в топ-10 по посевам входят Башкирия, Татарстан, Томская и Волгоградская области, у каждой более 3 млн га».

ТАСС передает, что «Французская компания Savencia Fromage & Diary приобретет контроль над Белебеевским молочным комбинатом в Башкирии и наладит на предприятии производство мягких сыров. Об этом сообщил в среду президент группы компаний Savencia Алекс Бонгрэн на встрече с главой республики Рустэмом Хамитовым. Глава республики Рустэм Хамитов подчеркнул, что власти региона окажут компании Savencia Fromage & Diary необходимую поддержку для реализации новых проектов».

«Finam.Ru» пишет, что «Газпром» потратит на газификацию Башкирии 3,6 млрд рублей до 2021 года. «Председатель правления "Газпром" Алексей Миллер и глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов обсудили ход газификации региона, сообщила компания. Алексей Миллер и Рустэм Хамитов также обсудили меры, необходимые для урегулирования ситуации с просроченной задолженностью потребителей за газ. К 1 сентября 2017 года она достигла 2,47 млрд руб. …На встрече также шла речь о развитии в регионе рынка газомоторного топлива. На сегодняшний день в республике действуют 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Газпрома", одна из которых — в Уфе — введена в эксплуатацию 10 октября. В настоящее время ведутся подготовительные работы для строительства новой станции — в Сибае».

«Известия» рассказывают о первых результатах погружения спелеологов в подводную пещеру: «Уникального слепого рака, который оказался неизвестным науке видом, обнаружили дайверы в пещере Сакаска на территории Юмагузинского водохранилища в Кугарчинском районе Башкирии.

Находку сделали спелеологи, которые погружались в пещеру для изучения. Рака обнаружили на глубине около 50 м. Декан естественно-географического факультета БГПУ имени М. Акмуллы Наталья Суханова после осмотра подтвердила, что это не только новый вид, но и открытие всего научного мира…».

ТАСС радует уфимских любителей футбола, которые теперь смогут усилить приятные впечатления от игры при помощи термоса: «Газизов: разрешение проносить на стадион "Уфы" термосы не скажется на безопасности. В среду стало известно, что клуб из столицы Башкортостана разрешил болельщикам проносить на домашний стадион термосы объемом не более одного литра». Главное тут в том, что «Решение футбольного клуба "Уфа" разрешить болельщикам приходить на стадион с термосами на заключительные в году домашние игры команды не скажется на безопасности проведения матчей». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Да и «Согласовывать с Российской футбольной премьер-лигой это, в принципе, не надо, поскольку за безопасность отвечаем мы. У нас есть понимание того, как мы это будем проводить, тем более что делаем это уже не в первый раз. Ничего сложного не вижу", — сказал Газизов. — "Мы хотим, чтобы люди, которые пришли на футбол, чувствовали себя более комфортно, поэтому клуб идет на такой шаг", — добавил он».