Баскетбольный клуб «Уфимец» одержал вторую победу подряд Фото: БК "Уфимец" Баскетбольный клуб «Уфимец» одержал вторую победу подряд Фото: БК "Уфимец"

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Первый выезд баскетболистов из столицы Башкирии оказался удачным. БК «Уфимец» нанес два поражения хозяевам площадки — тобольскому «Нефтехимику».

Первая игра между соперниками закончилась с разгромным счетом: «Уфимец» одолел тобольчан со счетом 113:75. Второй матч, который команды провели в минувшую среду, 25 октября, так же остался за башкирскими баскетболистами. В упорной борьбе «уфимцы» нанесли «Нефтехимику» второе обидное поражение. Финальный счет на табло — 69:94.

Следующую пару встреч «Уфимец» проведет в Екатеринбурге. 28 и 29 октября наши баскетболисты сыграют с местным «Уралмашем».