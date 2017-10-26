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26 октября Четверг

Уфа   °

Слепые раки на дне Юмагузинского водохранилища оказались уникальными

ОБЩЕСТВО

Слепые раки на дне Юмагузинского водохранилища оказались уникальными Фото: Ольга Муртазина

Слепые раки на дне Юмагузинского водохранилища оказались уникальными Фото: Ольга Муртазина

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенсационная находка спелеодайверов в пещере Сакаска научно подтверждена. Слепые раки, найденные на дне Юмагузинского водохранилища, – уникальный вид ракообразных, который больше нигде в мире не встречается, сообщает БСТ.

Открытие учёных вызвало массу споров. Всего на планете за год регистрируется не более 10 новых видов животных. Поэтому информация требовала научного обоснования. В лаборатории БГПУ полностью обследовали уникальный экземпляр.

«Подводные пещеры в Башкирии изучены очень незначительно, я думаю, нас ждёт ещё много интересных открытий. Помимо того, что начали изучать рачков, сделали посев проб воды из пещеры Сакаска и надеемся тоже найти что-то интересное», — рассказала декан естественно-географического факультета БГПУ Наталья Суханова.

Как сообщал «Башинформ», в экспедиции приняли участие восемь спелеодайверов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы. За неделю работы они прошли 800 метров, провели топосъемку первых ста метров, проложили ходовик (трос), по которому ориентируются водолазы, открыли огромный «зал» высотой в семиэтажный дом, и обнаружили новое пресноводное животное — прозрачного рачка. Находку дайверы обнаружили на глубине пятидесяти метров. Возможно, слепые беспозвоночные развивались под водой сотни лет.

Теги: Сакаска, слепые раки
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