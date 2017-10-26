В Башкирии появится сетевая индустриальная школа «Алтын кулдар»
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии будет создана сетевая индустриальная школа «Алтын кулдар». Проект программы нового учебного заведения эксперты обсудили на Уфимском международном салоне образования «Образование будущего».
Заключительный день форума был посвящен организации профильного обучения в старших классах, профориентации школьников, взаимодействию образовательных учреждений и работодателей.
УМСО «Образование будущего» – 2017 стал первым региональным проектом для дискуссий и взаимодействия между всеми участниками образовательного пространства. «Образование будущего» – своеобразная масштабная карта образования с индивидуальной навигацией для всех участников. Лучший опыт, разработки, продукты и услуги профессионального педагогического и бизнес-сообщества были представлены как в деловой программе, так и в выставочном пространстве, пояснили в пресс-службе Министерства образования РБ.