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26 октября Четверг

Уфа   °

В Башкирии озвучена праздничная программа Дня народного единства

ПОЛИТИКА

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Республиканский праздник, посвящённый Дню народного единства, пройдёт 4 ноября 2017 года в 15 часов в Государственном концертном зале «Башкортостан». В рамках мероприятия планируется шествие в национальных костюмах, работа выставочных и интерактивных площадок, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов республики, сообщили в Ассамблее народов РБ.

В этот же день в 18.00 начнётся грандиозное культурное событие года — Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017», которая объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры. Одной из основных тем акции станет День народного единства. Учреждения культуры и искусства представят массовые мероприятия, посвящённые истории праздника, единству Башкортостана и России в истории и современности.

3 ноября 2017 года, накануне празднования Дня народного единства, в каждом субъекте России уже во второй раз пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». В Башкортостане будут работать 12 площадок. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечёт внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Теги: День народного единства
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