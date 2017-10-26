УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Республиканский праздник, посвящённый Дню народного единства, пройдёт 4 ноября 2017 года в 15 часов в Государственном концертном зале «Башкортостан». В рамках мероприятия планируется шествие в национальных костюмах, работа выставочных и интерактивных площадок, концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов республики, сообщили в Ассамблее народов РБ.

В этот же день в 18.00 начнётся грандиозное культурное событие года — Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017», которая объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры. Одной из основных тем акции станет День народного единства. Учреждения культуры и искусства представят массовые мероприятия, посвящённые истории праздника, единству Башкортостана и России в истории и современности.

3 ноября 2017 года, накануне празднования Дня народного единства, в каждом субъекте России уже во второй раз пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». В Башкортостане будут работать 12 площадок. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечёт внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.