УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии синоптики предупреждают о первых снежных заносах. Во второй половине дня 26 октября в южной части республики ожидается снег, местами сильный, слабая метель, слабый гололед, на отдельных участках автодорог снежный накат, снежные заносы, гололедица.

Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха +2,-3°.

Сейчас в столице Башкирии столбики термометров показывают -2 градуса, по ощущениям — 5 градусов мороза. Пасмурно.