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26 октября Четверг

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Назван новый перечень предметов для провоза в багаже

ОБЩЕСТВО

Назван новый перечень предметов для провоза в багаже Фото: Олег Яровиков

Назван новый перечень предметов для провоза в багаже Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Новые правила провоза багажа и ручной клади вступят в силу в России с 5 ноября. Документ опубликован на портале правовой информации. В нем прописан перечень предметов, которые можно взять в самолет.

Пассажиры смогут взять с собой на борт рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, технические средства реабилитации, лекарственные препараты.

Установлены ограничения на минимально и максимально допустимый вес бесплатной ручной клади. Если пассажир приобрел билет по невозвратному тарифу, то с собой он сможет взять бесплатно лишь ручную кладь весом от пяти до десяти килограммов.

По новым правилам пассажир должен будет предъявить для взвешивания весь багаж, который он собирается взять с собой.

Теги: авиаперевозки, багаж
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