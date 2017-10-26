Назван новый перечень предметов для провоза в багаже Фото: Олег Яровиков Назван новый перечень предметов для провоза в багаже Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Новые правила провоза багажа и ручной клади вступят в силу в России с 5 ноября. Документ опубликован на портале правовой информации. В нем прописан перечень предметов, которые можно взять в самолет.

Пассажиры смогут взять с собой на борт рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, технические средства реабилитации, лекарственные препараты.

Установлены ограничения на минимально и максимально допустимый вес бесплатной ручной клади. Если пассажир приобрел билет по невозвратному тарифу, то с собой он сможет взять бесплатно лишь ручную кладь весом от пяти до десяти килограммов.

По новым правилам пассажир должен будет предъявить для взвешивания весь багаж, который он собирается взять с собой.