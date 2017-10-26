УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Покупателей автомобилей в рамках ведомственных программ освободят от уплаты дополнительных налогов. Минпромторг намерен добиться внесения поправок в Налоговый кодекс РФ, сообщают «Известия».

В настоящее время в России действуют две социальные программы Министерства промышленности и торговли РФ — «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» — они позволяют россиянам приобрести транспортное средство на более выгодных условиях. Субсидирование автокредитования стало одной из мер правительства РФ, направленных на развитие и поддержку автомобильной промышленности в стране.

Эти изменения уже согласованы с Минфином России в рабочем порядке и должны быть приняты при рассмотрении очередных изменений Налогового кодекса РФ в Государственной думе. После внесения поправок в Налоговый кодекс купившие автомобиль граждане не будут платить НДФЛ со льготы, субсидированной Минпромторгом. На сегодняшний день скидка в 10%, которую предоставляют госпрограммы, оценивается Минфином как доход, поэтому подлежит обязательному налогообложению.