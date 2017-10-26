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Смертность россиян от инсульта снизилась на 45%

ОБЩЕСТВО

Смертность россиян от инсульта снизилась на 45% Фото: РИА Новости

Смертность россиян от инсульта снизилась на 45% Фото: РИА Новости

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Смертность россиян от инсульта снизилась с 2008 по 2016 год на 45% и составила примерно 123 случая на 100 тысяч человек, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения России.

Снижение смертности связано с увеличением количества медицинских центров, которые специализируются на лечении сосудистых заболеваний, а также с регулярной диспансеризацией населения, отметили в ведомстве.

Тем не менее, после инфаркта миокарда инсульт остается в России одной из основных причин смерти.

По словам директора Института хирургии имени А.В. Вишневского, академика РАН Амирана Ревишвили, инсульт распространен среди женщин от 55 и мужчин от 60 лет. Медики отмечают также, что инсульт чаще стали диагностировать у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет из-за нездорового образа жизни и стресса.

В зоне риска находятся гипертоники, курильщики, люди с генетической предрасположенностью, диабетики, а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Теги: здравоохранение, инсульт
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