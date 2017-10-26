Башкирская академия государственной службы и управления будет переформатирована Фото: с сайта http://www.bagsurb.ru Башкирская академия государственной службы и управления будет переформатирована Фото: с сайта http://www.bagsurb.ru

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирская академия государственной службы и управления будет переформатирована, сообщает РБК Уфа со ссылкой на заявление главы республики Рустэма Хамитова на заседании по развитию электронного образования.

«Мы отказываемся от приёма по системе подготовки высшего образования. В затухающем режиме доучим поступивших студентов, которые обучаются здесь. И через несколько лет академия станет нашим главным учебным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для государственной и муниципальной службы, — передает издание слова руководителя региона. — Мы должны по-настоящему вложиться в академию, чтобы она стала передовой в России, чтобы к нам приезжали, смотрели и учились, как можно и нужно организовать дело повышения квалификации на уровне субъекта Российской Федерации».

По мнению главы региона, каждый год, а не раз в три года 13 тысяч государственных гражданских и муниципальных служащих должны проходить обучение, повышать квалификацию, получать новые знания по всем направлениям, в которых они работают.

Повышать квалификацию служащих планируется и с помощью электронного образования – видеоуроков, вебинаров, текстовых онлайн-трансляций и других интерактивных форм. Это приблизит обучение к месту работы и жизни сотрудников муниципалитетов. Пока от 38 органов государственной власти по представленным 22 электронным курсам поданы 4,5 тысячи заявок от почти 2 тысяч служащих. К настоящему времени прошли регистрацию и заведены на портал «Электронное образование» 1600 служащих. Из 3 700 электронных курсов к настоящему времени успешно завершено обучение и сдано итоговое тестирование по 2 144 курсам. В перспективе систему электронного образования предполагается распространить на работников бюджетной сферы – здравоохранения, образования, социальной защиты. Помимо прочего на портале «Электронное образование» предполагается создать раздел обучения башкирскому языку, в том числе для госслужащих.