В Уфе обсудили новые подходы к созданию интересных учебников по башкирскому языку Фото: Институт развития образования РБ





В Уфе обсудили новые подходы к созданию интересных учебников по башкирскому языку Фото: Институт развития образования РБ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в рамках международного салона «Образование будущего» кафедра башкирского и других родных языков Института развития образования РБ провела дискуссионную площадку по вопросам совершенствования изучения родных языков.

В его работе приняли участие педагоги со всей республики. Площадка стала местом обсуждения назревших проблем по организации изучения башкирского языка в образовательных учреждениях республики и позволила ответить на многие вопросы, которые в последнее время остро стали перед участниками образовательного пространства.

Авторы учебно-методических комплектов по башкирскому языку Мархаба Давлетшина и Вакиль Хажин рассказали о новых подходах и принципах к созданию «привлекательных» и интересных учебников по башкирскому языку, что является велением времени. Учителя смогли задать вопросы начальнику Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулату Хажину. Также известные учителя охотно поделились своим богатым опытом на мастер-классах.