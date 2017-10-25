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25 октября Среда

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В индонезийском Тенгаронге состоялась презентация Всемирной Фольклориады-2020

ОБЩЕСТВО

В индонезийском Тенгаронге состоялась презентация Всемирной Фольклориады-2020

Фото: Правительство РБ

В индонезийском Тенгаронге состоялась презентация Всемирной Фольклориады-2020

Фото: Правительство РБ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

25 октября в Индонезии на заседании Генеральной ассамблеи Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) состоялась презентация Всемирной Фольклориады-2020.

О ходе подготовки к проведению масштабного мероприятия в Башкортостане рассказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов. Было отмечено, что Президентом России Владимиром Путиным подписан Указ и в настоящее время формируется оргкомитет и федеральный план мероприятий. На республиканском уровне Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым утверждены оргкомитет и рабочие группы. Разработанный региональным оргкомитетом проект плана был представлен на Генеральной ассамблее СИОФФ и одобрен членами СИОФФ.

В ходе работы 47-го Всемирного конгресса СИОФФ, в целях реализации Соглашения о сотрудничестве в области проведения Всемирной Фольклориады, заключенного в Уфе в декабре 2016 года, подписано Соглашение между Исполнительным комитетом СИОФФ и Республиканским центром народного творчества. Данным соглашением предусмотрены практические вопросы подготовки к ключевому культурному мероприятию 2020 года.

Президентом СИОФФ Филиппом Боссаном был отмечен высокий организационный уровень подготовки к Фольклориаде и к 48-му Всемирному конгрессу СИОФФ, который состоится в Башкортостане в сентябре следующего года.

Теги: Всемирная Фольклориада
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