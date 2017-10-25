Башкирию назвали в числе лучших по подготовке к отопительному сезону на совещании у Владимира Путина Фото: скрин видео с сайта http://kremlin.ru Башкирию назвали в числе лучших по подготовке к отопительному сезону на совещании у Владимира Путина Фото: скрин видео с сайта http://kremlin.ru

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На очередном совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства России Башкирию отметили в числе лучших по подготовке к отопительному сезону.

К регионам, которые лучше всего подготовлены к зиме, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень отнес Республику Башкортостан, а также Камчатский край, Москву, Татарстан, Алтай, Самарскую, Тульскую, Липецкую, Новосибирскую области.

«Эти регионы выше всего подготовлены по инфраструктуре, по жилищному фонду, здесь сделаны необходимые запасы топлива, а также есть позитивная динамика по задолженности», — отметил министр.

В целом по стране пуск тепла проходит в рабочем режиме. На сегодняшний день отопительный сезон начался в 76 субъектах РФ. В соответствии с отчётами, представленными регионами, по состоянию на 13 октября уровень выполнения предзимних работ составляет более 99 процентов. В частности, 99,8 процента – готовность жилищного фонда, 99,6 – котельных, что соответствует прошлогодним показателям, а уровень запаса топлива по стране превышает нормативный.

В плане подготовки к отопительному сезону Михаил Мень выразил беспокойство по ряду субъектов — это Кемеровская область, Челябинская область, Иркутская область, Забайкальский край. Также подчеркнул, что весьма острой остаётся проблема долгов по отрасли.

«Общий объём текущей дебиторской задолженности в сфере ЖКХ сохраняется на уровне прошлого года, составляет 1 триллион 243 миллиарда рублей, а кредиторская задолженность предприятий ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов за год увеличилась более чем на 10 процентов и составила 183 миллиарда рублей — это огромный объём. — добавил министр. — Минстроем совместно с Минэнерго России ведётся жёсткий мониторинг запуска тепла и прохождения регионами отопительного периода. Мы проверили, во всех субъектах действующие горячие линии по вопросам теплоснабжения. В режиме онлайн мы отслеживаем информацию о технологических нарушениях. В этом отопительном периоде, в начале его, критических ситуаций, вызвавших значительные перерывы в подаче тепла, зафиксировано пока не было».