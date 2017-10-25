УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Мы, артисты, будем использовать все возможности для пробуждения интереса к родному языку через песни, заявил Радик Юльякшин. Популярный артист снова высказался на тему родных языков на своей странице в соцсети.

«Я считаю, даже нет, я уверен, что в наших республиках национальный язык должен быть более значимым. Пожалуй, для детей наших национальностей он должен быть в обязательном порядке. Стыдно не знать свой язык, не владеть им, не уметь общаться на нём даже на бытовом уровне», — пишет исполнитель.

Он считает, что детей других национальностей нужно заинтересовать, чтобы у них появилось желание изучать язык народа той местности, в которой они живут.

«Когда знание башкирского и татарского среди молодежи станет модным трендом, никому и в голову не придёт обучать языку принудительно», — отмечает Радик. Артист поделился со своими фанатами впечатлениями от концертов в Ульяновской и Самарской областях.

«Весь зал с удовольствием поет песни на наших языках хором. Вчера задал вопрос одной девочке, понимает ли она, что поет? Она ответила отрицательно. Спросил: «А почему поешь?» Говорит: «Красиво! У меня подружки-татарки переводят. Да я и сама начала учить татарский. Жаль, что в Самаре нет татарского языка», — рассказывает Радик. — На наших концертах песни на национальных языках поют и русские девочки и чувашские мальчики. И это прекрасно! А когда на сцену поднимаются мамы и благодарят за то, что их дети с удовольствием стали интересоваться своим родным языком через наши песни, то я рад и горд».