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25 октября Среда

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УГНТУ получил поддержку на проведение «Ярмарки вакансий 2017»

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

УГНТУ получил поддержку на проведение «Ярмарки вакансий 2017»

Фото: пресс-служба УГНТУ

УГНТУ получил поддержку на проведение «Ярмарки вакансий 2017»

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В Уфе завершил работу международный салон «Образование будущего», организованный Министерством образования Башкортостана совместно с Московским международным салоном образования при содействии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Основное внимание участников было уделено сфере дошкольного, общего и высшего образования России. Особую активность проявили представители Уфимского государственного нефтяного технического университета, одного из опорных вузов страны. В своей презентации они подробно остановились на современных трендах и возможностях совместной генерации перспективных идей развития образования России и Башкортостана.

В рамках пленарного заседания с участием министра образования Гульназ Шафиковой, министра промышленности и инновационной политики Алексея Карпухина и министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, состоялся осмотр выставки, где УГНТУ заявил о решении провести в своих стенах «Ярмарку вакансий-2017».

Получив одобрение участников, представители вуза заявили — «Поддержка, оказываемая нам по результатам прошедшего УМСО-2017, позволяет увеличить не только масштаб планируемого мероприятия, но и повысить показатель трудоустроенных выпускников, который на данный момент составляет 80%».

На ярмарке вакансий студенты смогут посетить выставки организаций-работодателей, встретиться с представителями более чем 20 крупнейших международных и российских нефтяных компаний, пройти собеседование у представителей холдингов «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Schlumbergerа», «Weatherford International itd» и получить возможность дальнейшего трудоустройства».

Теги: угнту
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