ГИБДД сообщает об осложнении движения транспорта на дорогах Башкирии Фото: Олег Яровиков ГИБДД сообщает об осложнении движения транспорта на дорогах Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По информации ГИБДД Башкортостана, на дорогах республики осложнено движение транспорта. В большей степени это связано с ухудшением погодных условий. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и аккуратными.

«Помните! На безопасность дорожного движения в первую очередь влияет человеческий фактор. Ведь именно от выбора скорости движения, соблюдения дистанции и бокового интервала, а также от наличия шипованной резины на автомобиле зависит ваше благополучие. Соблюдение этих простых требований безопасности на дороге поможет вам избежать нежелательных негативных последствий и несчастных случаев», — обратились в ведомстве к автовладельцам.