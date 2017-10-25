В УГНТУ нанес визит президент SPE Дарси Спейди Фото: пресс-служба УГНТУ





В УГНТУ нанес визит президент SPE Дарси Спейди Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный нефтяной технический университет, в рамках официального визита в Россию, посетил Президент Всемирного общества инженеров-нефтяников (SPE) Дарси Спейди.

Он вручил награду «Outstanding Student Chapter Award» клубу «ПрофТЕЛЕПОРТ» — студенческому отделению SPE в УГНТУ. Такой высокой оценки своей деятельности студенты-участники клуба удостаиваются третий год подряд. В 2015 году ПрофТЕЛЕПОРТ впервые получил престижную награду Всемирного общества инженеров-нефтяников на Ежегодной технической выставке в Хьюстоне, в 2016-м не менее ярко команда выступила в Дубаи, и вот недавно, на технической выставке в Сан-Антонио — очередной успех.

Члены клуба, резиденция которого находится в Молодёжном технопарке УГНТУ, рассказали об истории проекта и о своих планах на будущее. Презентацию клуба провела основатель ПрофТЕЛЕПОРТа аспирант УГНТУ Айгюль Шадрина. Именно благодаря её неиссякаемой энергии проект успешно развивается, втягивая в свою орбиту всё больше студентов. Сегодня в его рядах более 700 человек. В ближайшем планах не только обучающие программы, выступления на конференциях, но и участие в конкретных научных разработках совместно с учёными вуза в рамках стратегического проекта по трудноизвлекаемым запасам нефти и газа.

«То, что я увидел, меня впечатлило. Я уверен, что ваш университет — один из ведущих в нефтегазовом направлении. Ваших студентов я вижу по всему миру. Для меня важно, чтобы движение инженеров-нефтяников набирало силу в России, где есть большие запасы нефти и работают крупные компании, использующие новейшие технологии», — сказал Дарси Спейди, выступая перед студентами.

Президент SPE, Управляющий директор компании BroadviewEnergeAssetManagment поделился собственным жизненным и профессиональным опытом с будущими нефтяниками.

Ректор вуза Рамиль Бахтизин поблагодарил гостя за визит и информативное выступление. «История жизненного успеха такого человека имеет большое воспитательное значение для будущих специалистов. Нужно быть мужественным, усердным, настойчивым, чтобы достичь вершин», — подчеркнул он.

В заключение студенты исполнили гимн ПрофТЕЛЕПОРТа на английском языке и пригласили Дарси Спейди приехать в Уфу ещё раз.

«Уфа очень красивый город, — признался он. — Я здесь впервые, и мне здесь нравится».