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25 октября Среда

Уфа   °

На Ufa Digital Day представят технологии таргетирования и георекомендаций на основе BIGDATA

на правах рекламы
ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

26 октября в Уфе на масштабной digital-конференции компания МегаФон представит современные маркетинговые инструменты: георекомендательный сервис, основанный на BIGDATA, а также услугу таргетированных рассылок для осуществления эффективных коммуникаций с клиентами.

Конференция Ufa Digital Day, яркое региональное событие в сфере интернет-маркетинга и веб-разработок, в этом году пройдет во второй раз. На мероприятии ведущие практики рынка из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары и Уфы поделятся секретами успешного продвижения в интернете, представят работающие методики и практические примеры применения.

Мероприятие проводится для директоров, руководителей и собственников бизнеса, маркетологов, PR-специалистов и профессионалов IT-сферы.

Ключевыми темами станут тренды в маркетинге и продвижении, в том числе с помощью нативной, контекстной рекламы, точечной работы с целевой аудиторией и новые SMM-возможности.

МегаФон расскажет о собственных эффективных инструментах для маркетинга. Так, будут продемонстрированы кейсы применения услуги «МегаФон. Таргет» для адресной коммуникации с нужными клиентами. Решение позволяет с помощью специальных параметров выбирать целевую аудиторию, быстро и эффективно доносить до нее маркетинговые сообщения в нужном месте, в нужное время.

«Мы также представим георекомендательный сервис МегаФона, основанный на BIGDATA с использованием обезличенных данных. Он позволяет анализировать рынок по платежеспособности и демографическим данным, грамотно определять месторасположение точек продаж, их потенциал. Наши маркетинговые предложения разрабатываются на основе BIGDATA, и результаты их внедрения говорят о высокой эффективности этой современной технологии», — комментирует руководитель по маркетингу корпоративного рынка компании «МегаФон» в Поволжье Елена Зиновьева.

Программа конференции доступна на сайте https://dgtlday.ru.

Теги: мегафон
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