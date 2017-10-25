Башкортостан на всероссийском конкурсе «Краса студенчества России - 2017» представит Эльвира Карамышева Фото: Олег Яровиков Башкортостан на всероссийском конкурсе «Краса студенчества России - 2017» представит Эльвира Карамышева Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С 1 по 6 ноября во Владивостоке пройдет Всероссийский конкурс «Краса студенчества России — 2017». Студентки со всей страны будут соревноваться за титул самой талантливой и грациозной. Башкортостан на конкурсе представит студентка Башкирского государственного университета — Эльвира Карамышева. В 2016 году она стала обладательницей Гран-при республиканского конкурса красоты «Һылыуҡай».

По информации Министерства молодежной политики и спорта республики, мероприятие проводится в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

К участию в очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России» было приглашено 44 представительницы 26 регионов страны. Всего было подано около 70 заявок на участие. Всем участницам необходимо было успешно пройти заочный этап, который включал конкурс портфолио «Мои достижения — мой залог успеха», а также тестирование на знание истории России.

Как рассказали в дирекции конкурса, основные отборочные этапы пройдут 1 и 2 ноября. Программа состязаний включит конкурс творческих номеров, написание эссе, самопрезентацию участниц и индивидуальное собеседование, деловую игру, защиту социально значимого проекта.

По результатам данных отборочных туров будут определены 12 финалисток, которые примут активное участие в красочном заключительном шоу, которое состоится 6 ноября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Сообщается, что финальное шоу увидят около 2500 жителей Приморского края. Его ведущим станет выпускник и победитель Российской студенческой весны, чемпион Высшей лиги Международного Союза КВН в составе «Сборной Камызякского края», артист юмористического шоу на ТНТ «Однажды в России» — Вячеслав Макаров.

Учредителями конкурса «Краса студенчества России» стали Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и администрация Приморского края.