В Башкирии активисты ОНФ провели рейд по контейнерным площадкам, заваленным растительными отходами Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии активисты ОНФ провели рейд по контейнерным площадкам, заваленным растительными отходами Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» проверили сигналы об образовавшихся свалках на контейнерных площадках города Белебея. О них на интерактивный ресурс экологического проекта сигнализировали неравнодушные горожане. В ходе рейда все факты подтвердились, сообщили в региональном штабе.

Огромные кучи мусора скопились на пересечении улиц Мало-Луговой и Интернациональной, на улицах Красноармейской и Вахитова, в микрорайоне Солнечный. В основном контейнерные площадки завалены отходами растениеводства.

«Ветки и ботва растений на сегодняшний день не входят в нормативы накопления отходов, которые не пересматривались на протяжении нескольких лет. Соответственно, коммунальные службы вынуждены вывозить такой мусор за свой счет, — рассказал координатор проекта Мурад Шафиков — Министерство экологии Башкирии в этом году провело работу по пересмотру нормативов, учтен и «сезонный» фактор накопления отходов, но отходы приусадебного хозяйства, не являются твердыми коммунальными отходами (ТКО). Наряду с жидкими коммунальными отходами и строительным мусором они не будут входить в зону ответственности регионального оператора».

Участники рейда не раз становились свидетелями того, как сами горожане захламляют контейнерные площадки, сваливая строительный мусор и садово-огородные отходы.

«Вы должны приобрести талон в нашем предприятии и самостоятельно вывезти свои отходы на полигон, — разъяснил в ходе общения с населением директор предприятия по коммунальному обслуживанию Роман Мингараев. — Мы ежедневно вывозим десятки машин с мусором, который образуется сверх установленных нормативов на контейнерных площадках».

По итогам рейда активисты Народного фронта обратились в администрацию города с рекомендацией привести в порядок контейнерные площадки, активнее вести разъяснительную работу среди населения. Вопросы утилизации растительных отходов в населенных пунктах будут рассмотрены в ходе ежегодной региональной конференции ОНФ.