Сельчан, пострадавших от ящура в Туймазинском районе, поддерживают земляки
Сельчан, пострадавших от ящура в Туймазинском районе, поддерживают земляки Фото: Карина Камаева
Сельчан, пострадавших от ящура в Туймазинском районе, поддерживают земляки Фото: Карина Камаева
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Башкортостане для оказания помощи жителям, у которых был отчужден скот в связи с ликвидацией вируса ящура, создан фонд «Туймазинцы туймазинцам». Основная задача фонда — помочь малообеспеченным сельчанам, лишившимся скота, восстановить утраченное поголовье.
По данным районной газеты «Туймазинский вестник», на сегодняшний день из резервного фонда муниципалитета начались выплаты материальной помощи малоимущим и многодетным гражданам. Выплаты продолжатся в период карантина из расчета 110 рублей в день на человека.
Кроме того, руководители сельхозпредприятий готовы предложить гражданам на реализацию имеющийся у них в наличии скот, не требующий карантинных мероприятий.
Свою лепту в благое дело вносят и горожане. Например, руководство Туймазинского индустриального колледжа, пять студентов которого проживают в зоне карантина, выплатило им разовую материальную помощь.
Более подробную информацию о работе фонда можно получить по телефонам:
Управление сельского хозяйства — (34782) 2-41-60;
приемная главы администрации — (34782) 7-99-01.