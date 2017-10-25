Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

25 октября Среда

Уфа   °

Сельчан, пострадавших от ящура в Туймазинском районе, поддерживают земляки

ОБЩЕСТВО

Сельчан, пострадавших от ящура в Туймазинском районе, поддерживают земляки Фото: Карина Камаева

Сельчан, пострадавших от ящура в Туймазинском районе, поддерживают земляки Фото: Карина Камаева

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане для оказания помощи жителям, у которых был отчужден скот в связи с ликвидацией вируса ящура, создан фонд «Туймазинцы туймазинцам». Основная задача фонда — помочь малообеспеченным сельчанам, лишившимся скота, восстановить утраченное поголовье.

По данным районной газеты «Туймазинский вестник», на сегодняшний день из резервного фонда муниципалитета начались выплаты материальной помощи малоимущим и многодетным гражданам. Выплаты продолжатся в период карантина из расчета 110 рублей в день на человека.

Кроме того, руководители сельхозпредприятий готовы предложить гражданам на реализацию имеющийся у них в наличии скот, не требующий карантинных мероприятий.

Свою лепту в благое дело вносят и горожане. Например, руководство Туймазинского индустриального колледжа, пять студентов которого проживают в зоне карантина, выплатило им разовую материальную помощь.

Более подробную информацию о работе фонда можно получить по телефонам:

Управление сельского хозяйства — (34782) 2-41-60;

приемная главы администрации — (34782) 7-99-01.

Теги: ящур, благотворительный фонд
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть