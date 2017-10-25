Сельчан, пострадавших от ящура в Туймазинском районе, поддерживают земляки Фото: Карина Камаева Сельчан, пострадавших от ящура в Туймазинском районе, поддерживают земляки Фото: Карина Камаева

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане для оказания помощи жителям, у которых был отчужден скот в связи с ликвидацией вируса ящура, создан фонд «Туймазинцы туймазинцам». Основная задача фонда — помочь малообеспеченным сельчанам, лишившимся скота, восстановить утраченное поголовье.

По данным районной газеты «Туймазинский вестник», на сегодняшний день из резервного фонда муниципалитета начались выплаты материальной помощи малоимущим и многодетным гражданам. Выплаты продолжатся в период карантина из расчета 110 рублей в день на человека.

Кроме того, руководители сельхозпредприятий готовы предложить гражданам на реализацию имеющийся у них в наличии скот, не требующий карантинных мероприятий.

Свою лепту в благое дело вносят и горожане. Например, руководство Туймазинского индустриального колледжа, пять студентов которого проживают в зоне карантина, выплатило им разовую материальную помощь.

Более подробную информацию о работе фонда можно получить по телефонам:

Управление сельского хозяйства — (34782) 2-41-60;

приемная главы администрации — (34782) 7-99-01.