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25 октября Среда

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В Уфе обсудят вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест

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В Уфе обсудят вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест Фото: Олег Яровиков

В Уфе обсудят вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столице Башкортостана 27 октября состоится конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России». Аналогичные конференции пройдут до конца октября в более чем 70 регионах страны.

Цель форума — организация общественной дискуссии по проблемам создания высокопроизводительных рабочих мест в регионах.

На конференции в Уфе поднимут вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест и основные барьеры, сдерживающие рост таких мест в регионе. Здесь же обсудят системные решения, направленные на стимулирование создания высокопроизводительных рабочих мест.

«Проведение такой конференции — это хорошая возможность для представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества обменяться информацией и выработать оптимальные решения по данным вопросам», — отметил пресс-секретарь Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ Ильгизар Саньяров.

К участию приглашаются представители органов власти, деловых, научных кругов и все заинтересованные лица.

Конференция проводится при поддержке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ и Торгово-промышленной палаты РБ, совместно с Министерством экономического развития, Министерством промышленности и инновационной политики, Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Регистрация на конференцию ведется здесь.

Теги: конференция, рабочие места
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