Гонщик «Формулы-1» Даниил Квят завершает карьеру - СМИ Фото: Виктория Гаврилова Гонщик «Формулы-1» Даниил Квят завершает карьеру - СМИ Фото: Виктория Гаврилова

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

23-летний уроженец Уфы и единственный представитель России в «Формуле-1» до конца сезона не вернется на трассу. В команде «Торо Россо», за которую Даниил Квят выступал ранее, исключили возможность возвращения россиянина. Такое решение озвучил советник Red Bull Хельмут Марко.

«Квят больше не вернется в команду. Мы не видим его в составе в долгосрочной перспективе. До конца сезона поедут Пьер Гасли и Брендон Хартли, а дальше посмотрим», — цитирует Марко autobild.de.

Специалисты «королевских гонок» практически уверены, что это, по сути, конец гоночной карьеры Даниила Квята. Ранее в «Торо Россо» заявляли, что российский гонщик выступает «неудовлетворительно».

На минувшей неделе Даниил Квят выступил на Гран-при США: уфимец финишировал на 10 позиции. До конца текущего сезона «Формулы-1» осталось еще три заезда: Гран-при Мексики, Бразилии, и Абу-Даби. На данный момент Квят занимает 19 строчку среди всех гонщиков.