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25 октября Среда

Уфа   °

В Уфе фармацевты и аптекари были разделены на два лагеря

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Фото:

Фото:

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе профессиональные союзы фармацевтов и аптекарей были разделены на два противоположных лагеря. О коренных различиях старого и нового профсоюза рассказала газета «Вперед!» в январе 1918 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В начале 1918 года недавно образованный «союз демократов служащих в аптеках» призвал всех аптекарских служащих Уфы и губернии вступить в их ряды, охарактеризовав «старый союз фармацевтов как хозяйское учреждение». В обращении говорилось, что «старый союз, одев на себя маску лицемерия, назывался «союзом служащих фармацевтов», но в него входили только владельцы, управляющие и заведующие аптеками и ни одного практиканта, кассирши, аптекарского рабочего; на просьбы последних включить их в союз правление отвечало, что у них только фармацевты».

В издании отмечается, что старый союз ничего не давал низшим служащим аптек и ученикам: не открывал курсов, не делал подготовительных шагов к контролю. «Вместо этого союз фармацевтов, заботясь об интересах аптекарей, позволял им ежедневно увеличивать таксу на медикаменты, несмотря на возмущение обывателей подобным грабежом», — сообщила газета. Старый союз фармацевтов отказывался присоединиться к новому совету профессиональных пролетарских союзов и открыто шел против рабочих и крестьянства, ссылаясь на «буржуазное настроение союза».

Это глубокая ошибка, уверяют в газете, ведь среди фармацевтов сыновья богачей и желающие открыть собственные аптеки составляли уже меньшинство. А большинством являлись коренные пролетарии, которым «с управляющими и аптекарями было не по пути».

«Товарищи аптекарские служащие! Вы должны решить, где вам быть: в союзе с администраторами, эксплуататорами и поработителями или в пролетарском союзе, где будут равными все члены», — обратились в газете. В новый профсоюз могли вступить все служащие аптек, за исключением управляющих и аптекарей.

Справка. Всероссийский союз служащих в аптеках был образован в августе 1917 года на съезде фармацевтов. В 1919-м он переименован во Всероссийский союз аптечных работников. В марте 1920 года было принято решение об объединении союзов аптечных работников и всероссийского профсоюза рабочих и служащих лечебно-санитарных учреждений.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, аптеки, профсоюзы, фармацевты, служащие
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