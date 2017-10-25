В Академии наук Башкортостана выберут «Умника» Фото: Олег Яровиков В Академии наук Башкортостана выберут «Умника» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В четверг, 26 октября, в Академии наук Башкортостана стартует республиканский финал конкурса «Умник». По сообщению пресс-службы АН РБ, молодые разработчики презентуют свои проекты, которые в конечном итоге получат гранты в 500 тысяч рублей.

«Мероприятие откроет наш почетный гость — руководитель программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям Антон Сорокин. Он курирует эту программу уже несколько лет и знает всё о молодежных инновационных проектах», — уточнили в Академии наук Башкортостана.

Программа «УМНИК» создана в поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Участниками конкурса могут стать граждане России от 18 до 30 лет, которые ранее не побеждали в нем.