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25 октября Среда

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В Академии наук Башкортостана выберут «Умника»

ОБЩЕСТВО

В Академии наук Башкортостана выберут «Умника» Фото: Олег Яровиков

В Академии наук Башкортостана выберут «Умника» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В четверг, 26 октября, в Академии наук Башкортостана стартует республиканский финал конкурса «Умник». По сообщению пресс-службы АН РБ, молодые разработчики презентуют свои проекты, которые в конечном итоге получат гранты в 500 тысяч рублей.

«Мероприятие откроет наш почетный гость — руководитель программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям Антон Сорокин. Он курирует эту программу уже несколько лет и знает всё о молодежных инновационных проектах», — уточнили в Академии наук Башкортостана.

Программа «УМНИК» создана в поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Участниками конкурса могут стать граждане России от 18 до 30 лет, которые ранее не побеждали в нем.

Теги: Академия наук РБ, УМНИК
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