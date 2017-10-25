В Башкирии отменят неэффективные льготы производителям пива Фото: Андрей Старостин В Башкирии отменят неэффективные льготы производителям пива Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии отменят неэффективные льготы производителям пива. Решение будет принято на очередном пленарном заседании 27 октября. Изменения вносятся в налоговое законодательство.

«Эту норму мы устанавливали с января прошлого года отдельным законом для крупнейших производителей пива в республике. Ее необходимость была продиктована сложной экономической ситуацией, грозившей потенциальным закрытием данных предприятий. Это привело бы к существенному сокращению числа рабочих мест и к потере налоговых поступлений в бюджет, которые платят эти производители. На данный момент экономическая ситуация на этих предприятиях изменилась в лучшую сторону. Предоставленная льгота сыграла свою роль, и поскольку большего экономического и социального эффекта она уже не даст, дальнейшее действие этой льготы представляется целесообразным отменить»,— рассказал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Законопроект подготовлен на основе решений межведомственной комиссии, которая изучила доходный потенциал поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета республики и бюджетов муниципалитетов и дала соответствующие рекомендации в целях повышения эффективности налоговых льгот.

Инициатива предполагает целый ряд изменений. В частности, для повышения эффективности предоставляемых налоговых льгот в отношении объектов, находящихся в государственной собственности республики или муниципальной собственности, предназначенных для телерадиовещания, и в отношении имущества, используемого для оздоровления детей и (или) детей с родителями, а также для организаций, занимающихся тренингом и испытанием племенных лошадей, законопроектом устанавливаются дополнительные требования.

«Это предлагается сделать для того, чтобы льготы получали те организации, которые действительно нуждаются в них и несут на себе какую-то социальную нагрузку, — отметил Константин Толкачев. — Законопроектом предлагается также распространить налогообложение от кадастровой стоимости на жилые дома и помещения, не учитываемые на балансе в качестве основных средств. Речь идет о жилье, которое не продается годами. Тем самым предполагается оживить рынок жилой недвижимости и стимулировать снижение стоимости квадратного метра жилья в республике».

Константин Толкачев отметил, что дополнительные доходы бюджета Республики Башкортостан в 2018-2020 годах по налогу на имущество организаций в связи с отменой неэффективных льгот и расширением налогообложения от кадастровой стоимости прогнозируются в размере около 300 миллионов рублей ежегодно.