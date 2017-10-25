13 детей-сирот Иглинского района Башкирии получат новые квартиры
13 детей-сирот Иглинского района Башкирии получат новые квартиры Фото: Олег Яровиков
13 детей-сирот Иглинского района Башкирии получат новые квартиры Фото: Олег Яровиков
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Дети-сироты Иглинского района Башкортостана справят новоселье в трехэтажном, 24-квартирном доме.
Церемония вручения ключей от новых квартир состоится в Иглино 28 октября.
«Строительство дома в Иглино на ул. Строителей, 25/2 началось в четвертом квартале прошлого года. Дом будет сдан с чистовой отделкой квартир. Придомовая территория оснащена площадками для детей дошкольного и младшего школьного возрастов, а также для отдыха взрослых и хозяйственных целей», — сообщила пресс-секретарь Госстроя Башкортостана Елена Вершинина.