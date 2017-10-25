УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане успешно реализуется проект «Единой России» по ремонту и реконструкции спортивных залов в сельских школах. В этом году в него вошли две школы Туймазинского района — Ильчимбетовская и Раймановская, где с августа ведется капитальный ремонт спортзалов. Около двух миллионов рублей на эти цели выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов. Несмотря на то, что учебный год в разгаре, ремонт спортивных залов этих двух школ продолжается. Выделенные средства пошли на обновление протекавшей крыши, замену электропроводки, установку новых окон. Маляры оштукатурили и покрасили стены, побелили потолки. Большая работа проводится в раздевалках, душевых и туалетах — там меняют полы, укладывают кафельную плитку, приводят в порядок сантехнику.

Ремонтные работы в учреждениях образования ведутся качественно. И ради результата школьники и педагоги готовы подождать, поскольку проект очень актуален для сельских школ. Условия для спортивных занятий во многих из них далеки от идеальных. Но даже в неотремонтированных залах с осыпающейся штукатуркой и протекающими потолками сельские ребята показывали отличные результаты. В обновленных залах занятия спортом станут более результативными, уверены директора школ и преподаватели физкультуры, сообщили в администрации муниципалитета.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», на 2017 год Башкортостану выделена субсидия из федерального бюджета в размере 40,5 млн рублей на реконструкцию спортзалов в сельских школах. Министерство образования ведет совместную работу с муниципалитетами. На участие в проекте претендуют 54 муниципальных образования.