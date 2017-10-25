УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Посольство РФ в Таиланде предупредило россиян о запрете курения на популярных пляжах королевства. Подобное нарушение грозит туристам крупным штрафом или даже лишением свободы. Соответствующая информация опубликована 25 октября на официальном сайте дипмиссии, сообщает «ТАСС».

«С 1 ноября в целях борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды вводится запрет курения на территориях 20 пляжей страны», — сообщили в посольстве, уточнив, что «для удобства отдыхающих курить будет разрешено в специально оборудованных местах». «Нарушителям запрета грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч батов (более трех тысяч долларов) или лишения свободы на срок до одного года», — предупреждают дипломаты.

Среди пляжей, попавших в список некурящих, — популярные места для отдыха на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя и Хуахин.

Таиланд является одним из самых популярных направлений у российских туристов в Юго-Восточной Азии. В 2016 году королевство посетили более миллиона россиян. Согласно данным статистики, поток туристов из России в Таиланд с января по июль этого года вырос почти на треть (29%), достигнув отметки в 800 тысяч человек.