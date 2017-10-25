Башкирский научный центр пчеловодства возглавил рейтинг племенных хозяйств России по разведению пчел Фото: Андрей Старостин Башкирский научный центр пчеловодства возглавил рейтинг племенных хозяйств России по разведению пчел Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В отраслевом журнале «Вестник агропромышленного комплекса» опубликован рейтинг «Топ-60 племенных хозяйств РФ в сфере нетрадиционного животноводства», составленный аналитическим центром издательского холдинга «ЕвроМедиа». Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии лауреатом рейтинга и возглавил топ племенных хозяйств России по разведению пчел.

По данным издания, в настоящее время в стране свыше 90% пчелиных семей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. Племенным пчеловодством успешно занимаются в Башкортостане и регионах Северного Кавказа. Как отмечают авторы аналитического отчета, лидером в этой сфере является Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии, где разводят башкирских пчел.

«Своими силами в Башкирии мы давно решаем вопрос сохранения качества меда: определили медовый потенциал в республике, ведем работу по увеличению пчелосемей на нашей территории. В хозяйствах всех муниципальных районов провели исследования по 53 показателям, тогда как ГОСТом предусмотрено в разы меньше, осуществили еще ряд мероприятий, которые позволяют нам запатентовать бренд «Башкирский мед», — приводит издание слова руководителя Центра Амира Ишемгулова.

В 2021 году в столице Башкортостана пройдёт Международный конгресс по пчеловодству. Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» в ходе голосования большинством голосов одобрила заявку Российской Федерации на право провести у себя этот форум. Это решение было озвучено 3 октября в Стамбуле в рамках XLV Конгресса «Апимондии».

Впервые с инициативой принять в столице республики всемирный пчеловодческий форум выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе встречи с предыдущим президентом Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Жилем Ратиа в 2015 году. В последующие годы делегация «Апимондии» во главе с президентом Филипом МакКейбом неоднократно посещала Башкортостан, знакомилась с развитием в республике отрасли пчеловодства, изучала конгрессную инфраструктуру.