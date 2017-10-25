УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова и Государственный Омский русский народный хор представят концертную программу «Хоровод дружбы».

Государственный Омский русский народный хор — визитная карточка Сибирского края, сокровищница песенных традиций, зажигательных самобытных плясок, уникальный исполнитель произведений современных авторов, работающих в народной стилистике. Осенью коллектив гастролирует по городам Центральной России, Поволжья и Урала. Омский хор покажет номера, вошедшие в золотой фонд коллектива. В их числе — «Пимы», «Омские заковыки», «Ямщицкая пляска», «Сибирская потеха».

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова давно стал брендом хореографического творчества Башкортостана. Разнообразные по жанрам и формам хореографические шедевры вошли в историю живой летописью, сохранив неповторимый аромат своей эпохи. Годы выступлений позволили сформировать свой неповторимый гаскаровский стиль, особую пластику движений.

Совместный концерт состоится 2 ноября в концертном зале ГААНТ им. Ф. Гаскарова. В этот вечер ансамбль Гаскарова представит зрителям самые лучшие и яркие номера из своего репертуара из наследия выдающегося постановщика Файзи Гаскарова.