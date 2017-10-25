Половина россиян готова пойти в декрет вместо жен - опрос Фото: depositphotos Половина россиян готова пойти в декрет вместо жен - опрос Фото: depositphotos

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уход мужчин в отпуск по уходу за ребенком вместо жены набирает все большую популярность. Зарплата.ру провела исследование, как россияне относятся к отцам в декрете.

В опросе участвовали представители разных профессий. Половина специалистов, принимавших участие в опросе, от 26 до 33 лет. От 34 до 41 года – 26%; 13% — в возрасте от 18 до 25. Менее 10% – от 42 до 50, старше 50 лет – 3%.

В опросе участвовали 1250 россиян с 17 по 24 октября.

Выяснилось, что 12% респондентов вообще не знают о том, что муж может выйти в декретный отпуск вместо жены, хотя эта возможность существует уже с 1 января 2007 года.

«46% мужчин готовы пойти в декрет вместо своих вторых половин, 27% категорически против, а треть – затрудняются ответить пошли бы они в отпуск по уходу за детьми или нет», — озвучила данные опроса сотрудник портала Зарплата.ру Полина Ванькова.

По ее словам, из тех, кто согласен пойти в декрет, 60% делают это из-за финансовой выгоды – совокупный доход семьи окажется больше, если жена будет работать.

Каждый третий согласился с тем, что ему просто нравится сидеть дома с детьми.

13% находится под угрозой увольнения, и декрет может им помочь сохранить работу на какой-то период.

Некоторые согласны уйти в отпуск по уходу за ребенком для поддержания равноправия супругов в браке. Часть мужчин заявила, что просто хочет отдохнуть от работы, посидеть дома или собирается, находясь в декрете, работать неполную неделю.

Среди отказавшихся от возможности уйти в декретный отпуск самой распространенной стала финансовая причина. 53% отметили, что зарабатывают больше супруги, и семье будет невыгодно, если он уйдет в декрет. 44% просто убеждены, что с ребенком должна сидеть мать, а 20% не хочется «выключаться» из работы. Мужчины отмечают, что им психологически тяжелее сидеть в декрете, чем женам. Кроме того, возникают элементарные проблемы с кормлением ребенка.

Из женщин, которые предпочли бы отправить мужчину в декрет, 48% сослались на то, что супруги зарабатывают меньше, чем они.

41% женщин не хотят «выпадать» из своих деловых обязанностей и поэтому предпочтут не уходить в отпуск по уходу за ребенком.

18% заявили о том, что уже были в декрете и теперь наступила очередь супругов.

40% тех, кто не разрешит мужу уйти в декретный отпуск делают это, потому что он не может кормить ребенка грудью.

47% против нетрадиционных ролей в браке.

Иногда причина отказа самая банальная – женщине хочется самой сидеть с ребенком и восстановится после родов.

В опросе участвовали представители разных профессий. Половина специалистов, принимавших участие в опросе, от 26 до 33 лет. От 34 до 41 года – 26%; 13% — в возрасте от 18 до 25. Менее 10% – от 42 до 50, старше 50 лет – 3%.

В опросе участвовали 1250 россиян с 17 по 24 октября.