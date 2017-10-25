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25 октября Среда

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В одном из районов Уфы отключили свет, холодную и горячую воду

ОБЩЕСТВО

В одном из районов Уфы отключили свет, холодную и горячую воду Фото: Олег Яровиков

В одном из районов Уфы отключили свет, холодную и горячую воду Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Советском районе башкирской столицы сегодня запланировано отключение электроэнергии, а также горячей и холодной воды.

Как сообщили в мэрии, до 18 часов 25 октября из-за монтажа приборов учета будет отключена подача электроэнергии по адресам:

ул. Комсомольская, 10;

ул. Бессонова, 21, 23;

ул. Менделеева, 195/2.

До 17 часов из-за проведения аналогичных работ не будет электричества на ул. Большая Шелководная в домах №10-38.

Для проведения ремонтных работ до 17 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Х. Давлетшиной, 24/1, 30, 34;

ул. Дж. Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

ул. Дмитриева, 1;

ул. Заводская, 2;

детский сад № 282 (ул. Х. Давлетшиной, 32);

школа «Альфа» (ул. Х. Давлетшиной, 28).

Ответственный БашРТС ЮРТС, телефон диспетчерской: 272-49-72.

До 16 часов отключена горячая и холодная вода на ул. Губайдуллина, 11.

Теги: отключения, вода, электроэнергия
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