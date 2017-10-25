В одном из районов Уфы отключили свет, холодную и горячую воду
В одном из районов Уфы отключили свет, холодную и горячую воду Фото: Олег Яровиков
В одном из районов Уфы отключили свет, холодную и горячую воду Фото: Олег Яровиков
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Советском районе башкирской столицы сегодня запланировано отключение электроэнергии, а также горячей и холодной воды.
Как сообщили в мэрии, до 18 часов 25 октября из-за монтажа приборов учета будет отключена подача электроэнергии по адресам:
ул. Комсомольская, 10;
ул. Бессонова, 21, 23;
ул. Менделеева, 195/2.
До 17 часов из-за проведения аналогичных работ не будет электричества на ул. Большая Шелководная в домах №10-38.
Для проведения ремонтных работ до 17 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
ул. Х. Давлетшиной, 24/1, 30, 34;
ул. Дж. Киекбаева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
ул. Дмитриева, 1;
ул. Заводская, 2;
детский сад № 282 (ул. Х. Давлетшиной, 32);
школа «Альфа» (ул. Х. Давлетшиной, 28).
Ответственный БашРТС ЮРТС, телефон диспетчерской: 272-49-72.
До 16 часов отключена горячая и холодная вода на ул. Губайдуллина, 11.