Рок-музыкант Юрий Шевчук выступил с интригующим обращением Фото: Олег Яровиков Рок-музыкант Юрий Шевчук выступил с интригующим обращением Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уроженец Башкирии, известный рок-музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» интригующее обращение. Он призвал поклонников не верить сообщениям мошенников о взимании платы за участие в съемках клипа.

«Предупреждаем, что объявления о найме массовки для съемки клипов группы «ДДТ», в том числе с просьбами оплатить какие-либо пропуски и взносы — лажа! Какие-то м****и пытаются «заработать» на вас и на нас. Пользуйтесь официальной информацией, не позволяйте себя обманывать», — опубликовал обращение Юрий Шевчук.

В тексте также сообщается, что группа «ДДТ» действительно записывает новый альбом и снимает клипы на новые песни.

«Денег катастрофически не хватает. Поэтому в ближайшее время мы обратимся к вам с предложением на одной из краудфандинговых платформ. Следите за новостями!» — написал музыкант.