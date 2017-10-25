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Рок-музыкант Юрий Шевчук выступил с интригующим обращением

КУЛЬТУРА

Рок-музыкант Юрий Шевчук выступил с интригующим обращением Фото: Олег Яровиков

Рок-музыкант Юрий Шевчук выступил с интригующим обращением Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уроженец Башкирии, известный рок-музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» интригующее обращение. Он призвал поклонников не верить сообщениям мошенников о взимании платы за участие в съемках клипа.

«Предупреждаем, что объявления о найме массовки для съемки клипов группы «ДДТ», в том числе с просьбами оплатить какие-либо пропуски и взносы — лажа! Какие-то м****и пытаются «заработать» на вас и на нас. Пользуйтесь официальной информацией, не позволяйте себя обманывать», — опубликовал обращение Юрий Шевчук.

В тексте также сообщается, что группа «ДДТ» действительно записывает новый альбом и снимает клипы на новые песни.

«Денег катастрофически не хватает. Поэтому в ближайшее время мы обратимся к вам с предложением на одной из краудфандинговых платформ. Следите за новостями!» — написал музыкант.

Теги: Юрий Шевчук
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