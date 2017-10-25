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25 октября Среда

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ВТБ в Башкортостане за 9 месяцев выдал предприятиям республики более 26 млрд рублей

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Корпоративный бизнес ВТБ в Башкортостане подвел итоги работы за 9 месяцев 2017 года.

Существенный рост отмечен в сегменте среднего бизнеса. Так с начала года кредитный портфель по клиентам среднего бизнеса банка вырос в 1,5 раза – до 5,2 млрд рублей. Объем выдач кредитов по данному направлению за 9 месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40%. Всего за отчетный период банк профинансировал предприятия республики на 26,1 млрд рублей.

Руководитель корпоративного подразделения ВТБ в Башкортостане Алексей Самсонов отметил: «Финансирование реального сектора экономики для нашего банка является приоритетным направлением. В этом году нашими новыми клиентами стали более 220 предприятий республики. Среди них – лидер отечественного рынка производства из древесины «Башкирская лесопромышленная компания». Мы также продолжаем развивать сотрудничество с одним из крупнейших промышленных предприятий — АО «Башкирская содовая компания».

Драйвером роста за 9 месяцев 2017 года регионального отделения ВТБ в Башкортостане стали привлеченные средства. На 1 октября объем средств на расчетных счетах и депозитах клиентов банка составил 31 млрд рублей, увеличившись с начала года в 2 раза.

За 9 месяцев 2017 года корпоративный бизнес ВТБ в республике привлек на обслуживание более 220 новых клиентов крупного и среднего бизнеса. Всего в региональном подразделении банка обслуживается 846 предприятий и организаций.

Теги: ВТБ
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