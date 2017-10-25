УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ»

«Внук Мустая, племянник Кайсына» — под таким заголовком в Федеральном выпуске «Российской газеты» вышла статья о праздновании в Уфе 98-летия Мустая Карима. «В минувшую пятницу в Национальном молодежном театре Республики Башкортостан давали спектакль "Радость нашего дома", сочиненный по двум повестям Мустая Карима художественным руководителем театра Меселимом Кулбаевым. Он сохраняется в репертуаре театра уже двенадцать лет. Его премьера состоялась еще при жизни автора, 12 марта 2005 года, она была последней в жизни выдающегося башкирского писателя, — так начинает статью ее автор Михаил Швыдкой. В статье написано обо всем – и о спектакле, и о творчестве Мустая Карима, и о праздничном концерте. И, конечно, немного о себе: «Мы приехали на родину Мустая Карима по приглашению его семьи, его внука Темирбулата, его детей — Альфии и Ильгиза. Приехали, что называется, не по службе, а по дружбе — и И. Кобзону, и А. Дементьеву, которому в 2018 году исполнится 90 лет, Мустафа Сафич был близким человеком. А мне, совсем мальчишке, доводилось даже редактировать его тексты, которые были напечатаны в журнале "Театр"».

Да, многие известные деятели культуры с симпатией относятся к Уфе, к Башкирии. Например, на «Эхе Москвы» гость программы «Разбор полета» — поэт и прозаик Игорь Губерман вспомнил: "Распределили меня в Башкирию, потому что был очень мерзкий декан у нас".

ТАСС передает сообщение: «Голодец поручила Минздраву ускорить обеспечение нуждающихся аппаратами ИВЛ на дому». «Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере поручила Минздраву ускорить процесс обеспечения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на дому, — говорится в сообщении. — По данным издания (имеется в виду газета "Известия"), вопрос об обеспечении больных аппаратами ИВЛ дважды поднимался на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Как выяснило издание, для "пилота" предварительно отобраны пять регионов — Башкирия, Чувашия, Бурятия, Ханты- Мансийский округ и Новосибирская область. Участие в эксперименте примут только дети».

ТАСС широко освещает тему строительства нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 Урал: «Строительство новой дороги в Башкирии стоимостью 40 млрд рублей начнется в 2018 году». «По данным властей, реализация проекта позволит разгрузить существующие трассы и обеспечить жителям быстрый доступ к федеральной дороге М-5 Урал, — передает агентство. — Строительство нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 Урал начнется в 2018 году, сообщил ТАСС руководитель департамента финансирования инфраструктуры "ВТБ Капитал" Олег Панкратов.

"На сегодняшний день подписано концессионное соглашение, подписан генподряд, сейчас мы работаем по достижению финансового закрытия, подписания финансовой документации, и одновременно мы ведем проектирование объекта. Ожидаем начать строительство в следующем году", — сказал он. По его словам, общая стоимость проекта составит 40 млрд рублей».

И еще одна деталь: «Башкирия намерена привлечь в банке БРИКС субзаем в 4,6 млрд рублей для дорожного проекта», — добавляет ТАСС. — Власти Башкирии намерены привлечь в Новом банке развития (НБР) БРИКС субзаем в размере 4,6 млрд рублей по проекту строительства нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 Урал. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики».

ИА REGNUM — одно из немногих, если не единственное ИА, которое регулярно делает обзор СМИ Башкортостана. Заголовок очередного «Налоги на алкоголь, укрощение ящура: события Башкирии», но в статье на первом месте не алкоголь, а ящур: «Вспышка ящура, опасной вирусной инфекции, зафиксирована 6 октября в селах Урмекеево и Ермухаметово и в селе Кандры Туймазинского района Башкирии у крупного рогатого скота. Источником заражения стали завезенные из Средней Азии переболевшие опасным заболеванием овцы КФХ «Нур». Размер ущерба от вспышки ящура в двух районах Башкирии может достигнуть 50−60 млн рублей, сообщил вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов. По его данным, из 266 личных подсобных хозяйств в четырех населенных пунктах отчуждено 539 голов крупного и 767 голов мелкого рогатого скота».

«Российская газета» в статье «Улыбайтесь, ваши селфи смотрит робот» делает обзор социальных сетей. В нем есть и про пресловутый индекс счастья. «В 2015-м году SocialDataHub впервые провела исследование "Индекс счастья по регионам России". При этом SocialDataHub анализировала социальные сети и другие открытые источники в интернете. Самыми счастливыми в рейтинге SDH оказались москвичи и жители Московской области. В первую десятку вошли также Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская области, Башкирия, Нижегородская область и Татарстан».

А лидером в сообщениях из Башкирии за минувшие сутки стала драма в Ишимбайском районе.

«В Башкирии депутата задержали за убийство супруга, — пишет «Российская газета». — В Ишимбайском районе 47-летняя депутат местного совета несколько раз ударила ножом своего мужа. Несчастный скончался на месте преступления.

— Убийство произошло 22 октября. Супруги вернулись из гостей в состоянии алкогольного опьянения. Дома женщина спросила мужа, любит ли он ее, но в ответ услышала нецензурную брань. Тогда она взяла нож и нанесла несколько ударов, — рассказала старший помощник следственного управления СК РФ по РБ Светлана Абрамова». РИА «Новости» подтверждают: «В Башкирии задержали депутата местного совета по обвинению в убийстве мужа».

Впрочем, некоторые респектабельные издания по этому поводу ерничают: «Московский Комсомолец» — «В Башкирии депутат зарезала мужа из-за отказа признания в любви», РЕН ТВ – «Депутат в Башкирии задержана за убийство мужа, отказавшегося признаться ей в любви».

А «Пятый канал» рассуждает аналитически. «В Башкирии депутат зарезала собственного мужа, который не признался ей в любви. Известно, что женщина была депутатом местного совета Ишимбайского района республики. Ранее «Пятый канал» сообщал об ещё одном громком инциденте с участием народного избранника. Бывший глава местной администрации и депутат Курултая, высшего законодательного органа республики, был задержан в пьяном виде и уже в патрульной машине, угрожал и бил полицейских».