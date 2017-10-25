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Центробанк защитит россиян от потери пенсионных накоплений

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Центробанк защитит россиян от потери пенсионных накоплений Фото: Андрей Старостин

Центробанк защитит россиян от потери пенсионных накоплений Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Центральный банк собирается делегировать контроль за переходами граждан из одних негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в другие саморегулируемые организации (СРО), чтобы защитить россиян от потери накоплений.

Как отмечают «Известия», эта мера направлена на решение проблемы с переводом граждан из одних фондов в другие без их ведома. Если к моменту такого перевода пенсионные накопления находились в ведении фонда менее пяти лет, клиент теряет инвестиционный доход.

Как правило, с такой проблемой часто сталкиваются клиенты НПФ, но она затрагивает и клиентов ВЭБа, управляющего накоплениями тех, кто остался в ПФР.

Центробанк намерен обязать фонды информировать людей о возможности потери инвестиционного дохода. Для контроля выполнения этой обязанности будет применяться аудио- и видеофиксация бесед сотрудников НПФ с клиентами.

Кроме того, планируется создание реестра агентов, оформляющих переходы из одного фонда в другой.

«Теперь если кто-то предлагает гражданину сменить пенсионный фонд, будет возможность проверить, входит ли он в реестр авторизованных агентов или нет. С агента, входящего в реестр, можно будет спросить в случае, если будут зафиксированы нарушения», — пояснили изданию в пресс-службе Центробанка.

Положения, регламентирующие перевод надзора за переходами между пенсионными фондами в ведение СРО, приводятся в проекте указания ЦБ о базовых стандартах защиты прав и интересов физических и юридических лиц на пенсионном рынке.

Разработанный документ может быть утвержден комитетом ЦБ по стандартам в течение месяца.

Теги: Центробанк, НПФ
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