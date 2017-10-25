Центробанк России и Минобразования Башкирии подпишут соглашение по повышению финансовой грамотности населения Фото: Карина Камаева Центробанк России и Минобразования Башкирии подпишут соглашение по повышению финансовой грамотности населения Фото: Карина Камаева

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство образования Башкортостана и Центральный банк Российской Федерации 26 октября подпишут соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения республики. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения — Национального банка по Башкортостану.

Подписание соглашения запланировано на пленарном заседании IV Всероссийской научно-практической конференции для студентов и школьников «Финансовая грамотность: опыт, проблемы, новые вызовы. Взгляд из региона».

Документ рекомендован Банком России и Минобрнауки России к подписанию на региональном уровне с учетом соглашения о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения страны между этими организациями от 8 сентября 2016 года.