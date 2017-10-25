В Башкирии создадут селекционно-генетический центр и построят комбикормовый завод
В Башкирии создадут селекционно-генетический центр и построят комбикормовый завод Фото: Олег Яровиков
В Башкирии создадут селекционно-генетический центр и построят комбикормовый завод Фото: Олег Яровиков
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана пополнился двумя новыми объектами с общим объемом инвестиций около 3,4 млрд рублей и созданием 286 рабочих мест.
Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, в Давлекановском районе планируется построить комбикормовый завод.
Общий объем инвестиций — 980,8 млн рублей. На предприятии планируется создать 96 рабочих мест.
Инициатором проекта, срок реализации которого запланирован на 2019 год, выступает ООО «Давлекановский КХП №1».
Цель инвестпроекта — реконструкция Давлекановского комбината хлебопродуктов, занимающегося переработкой сельскохозяйственной продукции и производством муки.
Второй проект касается создания селекционно-генетического центра в Благоварском районе. Его инвестором выступает ООО «Башкирская мясная компания».
В этом районе республики запланировано строительство нового современного свиноводческого селекционно-генетического центра. Основной деятельностью будет получение высокопродуктивных животных датcкой генетики DanAvl, с использованием трех пород — «Йоркшир», «Ландрас» и «Дюрок», а также гибридных свинок F1.
Сроки реализации проекта — 2017-2019 годы. Общая сумма капитальных вложений составляет 2,4 млрд рублей. Социальный эффект — создание 190 рабочих мест.
Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана содержит сейчас 40 проектов общей стоимостью свыше 207,4 млрд рублей. Количество новых рабочих мест превышает 11,7 тысячи.