Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

25 октября Среда

Уфа   °

В Башкирии создадут селекционно-генетический центр и построят комбикормовый завод

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии создадут селекционно-генетический центр и построят комбикормовый завод Фото: Олег Яровиков

В Башкирии создадут селекционно-генетический центр и построят комбикормовый завод Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана пополнился двумя новыми объектами с общим объемом инвестиций около 3,4 млрд рублей и созданием 286 рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, в Давлекановском районе планируется построить комбикормовый завод.

Общий объем инвестиций — 980,8 млн рублей. На предприятии планируется создать 96 рабочих мест.

Инициатором проекта, срок реализации которого запланирован на 2019 год, выступает ООО «Давлекановский КХП №1».

Цель инвестпроекта — реконструкция Давлекановского комбината хлебопродуктов, занимающегося переработкой сельскохозяйственной продукции и производством муки.

Второй проект касается создания селекционно-генетического центра в Благоварском районе. Его инвестором выступает ООО «Башкирская мясная компания».

В этом районе республики запланировано строительство нового современного свиноводческого селекционно-генетического центра. Основной деятельностью будет получение высокопродуктивных животных датcкой генетики DanAvl, с использованием трех пород — «Йоркшир», «Ландрас» и «Дюрок», а также гибридных свинок F1.

Сроки реализации проекта — 2017-2019 годы. Общая сумма капитальных вложений составляет 2,4 млрд рублей. Социальный эффект — создание 190 рабочих мест.

Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана содержит сейчас 40 проектов общей стоимостью свыше 207,4 млрд рублей. Количество новых рабочих мест превышает 11,7 тысячи.

Теги: инвестпроекты, комбикормовый завод, селекционно-генетический центр
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть