Предприятия, ведомства и вузы Башкирии подпишут Кодекс этической работы в интернете Фото: Карина Камаева Предприятия, ведомства и вузы Башкирии подпишут Кодекс этической работы в интернете Фото: Карина Камаева

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В здании республиканского правительства 27 октября состоится церемония подписания Кодекса добросовестных практик в интернете руководителями органов власти и организаций Башкортостана.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Кодекс добросовестных практик, или Кодекс этической деятельности (работы) в интернете направлен на формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса.

Документ устанавливает основы диалога, главная цель которого — достижение и поддержание баланса интересов граждан, бизнеса и государства в вопросах надлежащего поведения в интернете.

Главные задачи кодекса — приучить общественные организации, представителей бизнес-сообщества, органов государственной власти к защите прав субъектов персональных данных как первоочередного условия формирования безопасного информационного пространства.

Организации, подписавшие кодекс, подтверждают свою готовность содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в интернете на основе требований федерального законодательства, положений международных договоров, рекомендаций уполномоченных органов государственной власти, а также создания, развития и внедрения мероприятий по формированию культуры безопасного поведения в Сети.

Кодекс открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.

В числе крупнейших предприятий, кто уже заявил о своем намерении подписать Кодекс добросовестных практик в интернете, ПАО АНК «Башнефть», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ПАО «УМПО» и «Башинформсвязь», АО «Уфанет» и ГУП «Башавтотранс».

Среди учебных заведений о решении подписать этот документ заявили ряд вузов республики, включая БГПУ имени Акмуллы, УГИИ имени З. Исмагилова, УГНТУ, БГАУ, БашГУ и БГМУ.

В числе государственных органов, изъявивших присоединиться к кодексу, — Управление Роскомнадзора по РБ, Отделение Нацбанка по РБ, Министерство здравоохранения РБ, Министерство образования РБ и Госкомитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».

Справка. В ноябре прошлого года на VII Международной конференции «Защита персональных данных» Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций была презентована новая цифровая платформа для взаимодействия бизнеса, государства и общества «Цифровой дом».

К построению «Цифрового дома» были приглашены компании, общественные и государственные организации, реализующие собственные проекты в области безопасности пользователя в цифровой среде.

В рамках проекта «Цифровой дом» участниками сформирован и подписан Кодекс добросовестных практик в интернете.

Опыт показывает, что современные информационно-телекоммуникационные технологии могут нести реальные угрозы, связанные с нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, безопасности общества и государства. Персональные данные всё чаще утекают в сеть и используются для проведения рекламных кампаний, становятся добычей злоумышленников. Защита персональных данных граждан стала одной из главных задач государства.

Текст кодекса, а также список его подписантов, размещены на Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик».