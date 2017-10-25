В Лондоне прошла презентация книги башкирского писателя Марселя Салимова Фото: Мария Индина



В Лондоне прошла презентация книги башкирского писателя Марселя Салимова Фото: Мария Индина

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

На родине Шекспира в рамках Литературных дней в Россотрудничестве состоялась презентация новой книги видного башкирского писателя Марселя Салимова «Книга, какой еще никто не писал», изданной в Лондоне на английском языке. Организаторами мероприятия выступили Евразийская творческая гильдия (Лондон) при содействии издательского дома Hertfordshire Press, Турецкого центра им. Юнуса Эмре, Россотрудничества, Orzu Arts и Pro Arts.

Презентацию посетили писатели, поэты, художники, фотографы, режиссеры и другие деятели в сфере культуры и искусства из Великобритании, Соединенных Штатов Америки, а также из стран Центральной Азии. Новинку представил руководитель издательского дома Hertfordshire Press (Лондон) Марат Ахмеджанов. Как отмечено на сайте Евразийской творческой гильдии, «британская публика радушно встретила новую книгу знаменитого писателя-сатирика, его «почти любовные романы» вызвали неподдельный интерес у англоязычных читателей».

В этой книге башкирский писатель-сатирик, широко известный не только в нашей стране, но и за рубежом, впервые «серьезно» пишет о вечной любви, пишет книгу, которая никогда не была написана прежде. Точнее, даже не он, а главный герой его произведения, который, как и сам Марсель Шайнурович, является писателем, но уже не сатириком, а скорее лириком. И не случайно автор называет результат своей работы «почти любовным романом».

Книга Марселя Салимова издана в рамках книжной серии Евразийской творческой гильдии на английском языке под редакцией Гарета Стампа. Гарет Стамп — член консультативного совета, человек, посвятивший свою жизнь работе в одном из престижных колледжей Великобритании Haileybury School.

Марсель Шайнурович Салимов – член Союза писателей и Союза журналистов России и Башкортостана, Евразийской творческой гильдии и других международных и российских творческих союзов и академий. Лауреат международных литературных премий и конкурсов, обладатель почетного звания «Золотое перо России». Заслуженный работник культуры РФ и БССР. Автор 40 книг, изданных в Уфе, Москве, Казани и Чебоксарах на башкирском, русском, татарском, чувашском, английском и болгарском языках. Отдельные произведения писателя переведены почти на полсотни языков мира и опубликованы во многих изданиях стран Евразии.