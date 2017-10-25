На дорогах Башкирии появились всадники на верблюдах Фото: Ялтинский зоопарк На дорогах Башкирии появились всадники на верблюдах Фото: Ялтинский зоопарк

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На дорогах Башкирии замечен всадник на верблюде. В Мелеузе наездник на экзотическом для нашего региона животном резко выскочил на дорогу. Видео тут же собрало десятки лайков и комментариев в соцсетях, сообщает «Комсомольская правда -Уфа».

По кадрам видно, что всадник «корабля пустыни» все никак не решается перейти проезжую часть. Вдруг верблюд резко набирает скорость и мчится прямо под колеса легкового автомобиля. К счастью, все обошлось без травм – водитель успел вовремя остановить машину.

Это уже не первый случай, когда по улицам башкирского городка прогуливается верблюд. По данным издания, животное часто убегает от хозяев и гуляет по дорогам Мелеуза.