УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В администрации Уфы приостановили голосование за название сквера по улице Революционной. Опрос велся в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ленинский район Уфы».

Каждый житель мог отдать свой голос за понравившееся название из десяти предложенных вариантов. К сожалению, выявлены факты голосования от имени фальшивых аккаунтов и ботов.

«В настоящее время голосование приостановлено. Ведется работа по проверке аккаунтов и IP-адресов. В адрес администрации социальной сети «ВКонтакте» направлено официальное обращение с просьбой очистить результаты опроса от ботов и фальшивых голосов», — сообщили в мэрии.

Данное голосование было запущено в целях учета мнения горожан — людей, проживающих в Уфе, для которых сквер — инфраструктурный объект родного города. Организаторы и реальные участники голосования хотят, чтобы голосование прошло честно.