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25 октября Среда

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Появился рейтинг самых дешевых в эксплуатации автомобилей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты составили список самых экономичных в эксплуатации автомобилей, сравнив транспортные средства по их типу и среднему ценовому диапазону регулярных затрат на обслуживание машин. Американские специалисты проанализировали совокупность расходов на топливо, налоги и техническое обслуживание седанов, гибридов, электрокаров, кроссоверов, минивэнов и пикапов, которые были потрачены за то время, пока автомобиль пройдет 24 тыс. км, сообщают «Известия».

Наиболее выгодными для кошелька своего владельца стали небольшие седаны, обслуживание которых обходится американскому автомобилисту примерно в $6,4 тыс. Вторую строчку рейтинга заняли кроссоверы — на них придется потратить чуть более $7 тыс. Порядка $7,8 тыс. стоит езда на гибридном автомобиле.

Самым дорогим в эксплуатации стал хранитель традиций американского автопрома, фаворит жителей сельской местности — пикап.

Информацию о стоимости обслуживания американских автомобилей в России эксперты не представили.

Теги: автомобили
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