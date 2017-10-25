В столице Башкирии днём будет холоднее, чем ночью Фото: автор В столице Башкирии днём будет холоднее, чем ночью Фото: автор

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии сейчас за окном -2 градуса мороза, но ощущается как -6 градусов. Причина в высокой влажности.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет понижаться. Местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха днём в разных уголках республики будет колебаться от +1 до -4 градусов.